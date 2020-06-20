Согласно официальной статистике, на субботу, 19 июня, в России зафиксированы 7 889 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 576 952, сообщает Стопкоронавирус.рф.

10 186 пациентов было выписано по выздоровлению за последние сутки, всего 334 592 россиянина успешно преодолели болезнь. Число летальных исходов увеличилось до 7 841, за минувшие 24 часа погиб 161 человек.

В Москве, которая по-прежнему держит лидерство среди зараженных регионов, добавилось 1 057 заболевших. Всего в столице заражены 212 978 человек. В Московской области зафиксированы 53 320 случаев заражения, из них 591 — новые. В Санкт-Петербурге 21 966 инфицированных, из них 232 заболели за последние сутки. На третьем месте по суточному числу заболевших неожиданно оказался Ханты-Мансийск, в котором за день зафиксировано 280 заразившихся.