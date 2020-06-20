Голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунев рассказал о новом имидже из-за режима самоизоляции.

«Да, постригся чуть-чуть. Под ноль практически. Так что с ходу дал Дзюбе повод для шутки. «Так и держись, — сказал. — Тебе идет», — отметил Лунев, слова которого приводит «Матч ТВ».

По словам вратаря, это вышло не специально. Он отметил, парикмахерские были закрыты, игрок оброс, и он попросил жену самой сделать ему модельную стрижку, но в итоге пришлось сбривать все.

Лунев добавил, что ничего страшного в этом нет, так как в детстве он все время так ходил, тем более в Петербурге сейчас жара.

Напомним, матч ЦСКА — «Зенит» будет проходить на стадионе «ВЭБ-Арена» сегодня, 20 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.