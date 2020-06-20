Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал ситуацию с защитником Адилем Рами.

По словам Ротенберга, Рами на самом деле скрыл травму. Владелец «Сочи» отметил, когда с футболистом разговаривали в Турции, он сказал, что может сразу выходить и играть, но это оказалось не так.

«Обманул, он обманщик, ну, бывает и так. Он все-таки чемпион мира, имя такое, знаете, хотелось поддержать команду, тем более, нужен был в защиту маститый игрок», — сказал Ротенберг, слова которого приводит РИА «Новости».

Ранее источник, знакомый с ситуацией, заявил, что при медосмотре в «Сочи» француз пытался скрыть серьезную травму колена, и контракт с ним сочинцы уже аннулировали.

Напомним, 34-летний Рами перебрался в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента, но пока не провёл ни одного официального матча за сочинский клуб. Рами подписал с российским клубом контракт до лета 2020 года.

Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление турнира состоится 21 июня.