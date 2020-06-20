Туктамышева и Самодурова открыли купальный сезон

Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова открыли купальный сезон.

Девушки искупались в одном из водоемов Санкт-Петербурга.

Ранее группа Алексея Мишина отказалась от проведения сбора в Кисловодске на базе «Юг Спорт». Проблемы возникли с возрастом тренерского штаба: Федеральное медико-биологическое агентство запретило находиться на федеральных базах людям старше 65 лет.

Также возникли проблемы с некоторыми фигуристками группы: Анастасия Гулякова и Софья Самодурова вынуждены были бы досрочно прервать сбор из-за сдачи ЕГЭ в Петербурге.