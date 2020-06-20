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  • 12:41,  20 июня 2020
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Фигурное катание
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Туктамышева и Самодурова открыли купальный сезон

Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева. Фото: Nevasport/Наталья Латуш

Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова открыли купальный сезон.

Девушки искупались в одном из водоемов Санкт-Петербурга.

Ранее группа Алексея Мишина отказалась от проведения сбора в Кисловодске на базе «Юг Спорт». Проблемы возникли с возрастом тренерского штаба: Федеральное медико-биологическое агентство запретило находиться на федеральных базах людям старше 65 лет.

Также возникли проблемы с некоторыми фигуристками группы: Анастасия Гулякова и Софья Самодурова вынуждены были бы досрочно прервать сбор из-за сдачи ЕГЭ в Петербурге.

Напомним, в прошлом Туктамышева дважды была третьей на этапах Гран-при, но не сумела пробиться на чемпионат Европы в Граце из-за четвертого места в чемпионате России.

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