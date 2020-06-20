Точилин: Непонятно, почему «Сочи» делают крайним, надо предъявлять претензии «Ростову

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин отреагировал на критику команды после матча с «Ростовом».
По словам Точилина, странный вопрос, не слишком ли много забил «Сочи». Он отметил, сейчас модно делать крайним «Сочи», хотя специалист не понимает, почему.
По мнению тренера, не «Сочи» выбирал себе соперника, а команда «Ростов» прислала мальчишек. Он не понимает, какие к «Сочи» могут быть претензии.
«Я считаю, что так рассуждать, по крайней мере, предвзято. Футболисты «Сочи» должны были забивать в свои ворота? Или, может быть, не выйти на игру? Не тех виноватых нашли. В первую очередь надо предъявлять претензии футбольному клубу «Ростов». А почему «Сочи» делают крайним, мне непонятно», — сказал Точилин, слова которого приводит «Р-Спорт».
Напомним, шесть футболистов основного состава «Ростова» сдали положительные тесты на коронавирус. Сочинцы отказались переносить матч. Чтобы ростовчанам не засчитали техническое поражение, против «Сочи» вышла команда 2003 года рождения, однако она уступила со счетом 1:10.
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