Точилин: Непонятно, почему «Сочи» делают крайним, надо предъявлять претензии «Ростову

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин отреагировал на критику команды после матча с «Ростовом».

По словам Точилина, странный вопрос, не слишком ли много забил «Сочи». Он отметил, сейчас модно делать крайним «Сочи», хотя специалист не понимает, почему.

По мнению тренера, не «Сочи» выбирал себе соперника, а команда «Ростов» прислала мальчишек. Он не понимает, какие к «Сочи» могут быть претензии.

«Я считаю, что так рассуждать, по крайней мере, предвзято. Футболисты «Сочи» должны были забивать в свои ворота? Или, может быть, не выйти на игру? Не тех виноватых нашли. В первую очередь надо предъявлять претензии футбольному клубу «Ростов». А почему «Сочи» делают крайним, мне непонятно», — сказал Точилин, слова которого приводит «Р-Спорт».