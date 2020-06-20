Букмекеры выбрали фаворита матча ЦСКА — «Зенит»

Букмекерские конторы назвали фаворитов матча 23-го тура российской премьер-лиги между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом».
Аналитики отдают преимущество «Зениту» и предлагают на победу армейцев в основное время коэффициент 2.23. Шанс на победу армейцев букмекеры оценивают ниже — 3.6. Ничья в основное время оценивается практически с такой же низкой вероятностью — в коэффициент 3.192.
Букмекеры считают, что одна из команд не сумеет отличиться: ставка, что в итоговом счете будет цифра 0, идет за 1.77. Если российские команды сыграют в Москве нулевую ничью, сыграет ставка с коэффициентом 6.95.
Напомним, матч ЦСКА — «Зенит» будет проходить на стадионе «ВЭБ-Арена» сегодня, 20 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.
Комментарии Развернуть