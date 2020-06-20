Российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился мнением о новом сезоне Александры Трусовой.

По словам Ягудина, у Трусовой будет очень трудный сезон в плане психологии. Он отметил, к фигуристке приковано особое внимание в связи с уходом от Тутберидзе. Ягудин добавил, он желает Трусовой не обращать внимания на СМИ, соцсети и просто показывать результаты.

«Здорово, когда в столь юном возрасте наша российская спортсменка показывает то, что не может никто в мире фигурного катания, и заслужено попадает в Книгу рекордов Гиннесса», — сказал Ягудин, слова которого приводит «НСН».

Отметим, группа Евгения Плющенко в составе Александры Трусовой, Вероники Жилиной, Софьи Титовой, Кирилла Сарновского и Артема Ковалева находится на сборах в Кисловодске.