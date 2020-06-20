Агент защитника «Сочи» Адиля Рами Рубен Хавьер Косо Руиз отреагировал на слова владельца южан Бориса Ротенберга о своем клиенте.

«Ротенберг сказал, что Рами скрыл травму и соврал клубу? Это невероятно… После клубного медосмотра все было в порядке. Он разорвал контракт с «Фенербахче», чтобы подписать с «Сочи». Вы думаете, если бы Адиль был травмирован, он сделал бы так: сперва разорвал действующее соглашение, а потом уже поехал на медосмотр для подписания нового?» — сказал Руиз, слова которого приводит Sport24.

Ранее Ротенберг заявил, что Рами на самом деле скрыл травму. Владелец «Сочи» отметил, когда с футболистом разговаривали в Турции, он сказал, что может сразу выходить и играть, но это оказалось не так.

Напомним, 34-летний Рами перебрался в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента, но пока не провёл ни одного официального матча за сочинский клуб. Рами подписал с российским клубом контракт до лета 2020 года.

Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление турнира состоялось 19 июня.