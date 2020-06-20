При проводах «Спартака» в Тулу задержан один фанат, еще двое в розыске

Стали известны подробности последствий проводов московского «Спартака» в Тулу фанатами красно-белых на игру 23-го тура российской премьер-лиги против «Арсенала».

Как сообщает Sport24, один из болельщиков москвичей, принимавших участие в мероприятии, был задержан 20 июня в 6 утра по московскому времени. Отмечается, еще два поклонника «Спартака» находятся в розыске.

Напомним, «Спартак» отправился на матч с туляками в пятницу вечером. Болельщики, которые провожали красно-белых, перекрыли проезжую часть и жгли файеры. По информации Следственного управления УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «хулиганство».

Напомним, после 22 туров «Арсенал» и «Спартак» занимают седьмое и восьмое места в турнирной таблице соответственно, обе команды имеют в своем активе по 28 баллов.

Матч будет проходить со зрителями при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.