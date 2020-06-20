Атакующий полузащитник Никита Саламатов стал футболистом «Тамбова».

Об этом клуб РПЛ объявил на своем официальном сайте. Отмечается, соглашение с футболистом заключено до конца нынешнего розыгрыша российской премьер-лиги с возможностью продления на сезон.

Также известно, что полузащитник будет играть в «Тамбове» под седьмым номером.

Отметим, 26-летний Саламатов присоединился к команде в качестве свободного агента.

В своей карьере Никита Саламатов выступал в составе ФК «Москва», «Локомотива-2», «Химок», «Зенита-2», ростовского СКА, «Тюмени», «Сочи» и «Луча».

Первый матч после возобновления российской премьер-лиги «Тамбов» проведет против «Уфы» 21 июня. Команды сыграют в столице Башкирии, матч начнется в 15:00 по московскому времени.