Стало известно имя арбитра, который обслужит матч 1/4 финала Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом».

Как сообщает пресс-служба РФС, главным судьей четвертьфинальной встречи назначен Игорь Панин. Отмечается, помогать Панину будут Александр Богданов и Денис Березнов, резервным судьей станет Павел Шадыханов, инспектор — Владимир Енютин.

Отметим, матч между «Шинником» и «Уралом» состоится 24 июня в Ярославле и начнется в 17:00 по московскому времени.

Победитель этой встречи в полуфинале сыграет с подмосковными «Химками». В другой паре за путевку в финал поборются петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

Ранее РФС признал, что путаница возникла из-за технической ошибки, допущенной в регламенте. В итоге было принято решение провести матч в Петербурге на «Газпром-Арене», с чем не согласился владелец «Спартака» Леонид Федун.