Ротенберг о Кокорине: После чемпионата будем разговаривать

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал будущее Александра Кокорина в клубе.

«Есть ли определенность с будущим Кокорина в «Сочи»? Нет пока. Посмотрим. Семь игр еще впереди, а там посмотрим, что будет. После чемпионата будем разговаривать, конечно. Он принадлежит «Зениту», а там дальше будет видно», — сказал Ротенберг, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, Кокорин перешел в «Сочи» на правах аренды зимой текущего года. Сам футболист, а также Сергей Семак хотели, чтобы он провел концовку сезона в «Зените».

По информации СМИ, нападающий входит в сферу интересов нескольких европейских клубов. Также сообщалось, что новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич хотел бы видеть Кокорина в составе «железнодорожников».

Ранее Кокорин говорил, что хочет продолжить карьеру в «Роме», но выберет «Зенит», если получит предложение на хороших условиях.