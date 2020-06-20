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  • 14:39,  20 июня 2020
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ФК "Зенит"
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Ротенберг о Кокорине: После чемпионата будем разговаривать

Ротенберг о Кокорине: После чемпионата будем разговаривать
Александр Кокорин. Фото: "Сочи".

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал будущее Александра Кокорина в клубе.

«Есть ли определенность с будущим Кокорина в «Сочи»? Нет пока. Посмотрим. Семь игр еще впереди, а там посмотрим, что будет. После чемпионата будем разговаривать, конечно. Он принадлежит «Зениту», а там дальше будет видно», — сказал Ротенберг, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, Кокорин перешел в «Сочи» на правах аренды зимой текущего года. Сам футболист, а также Сергей Семак хотели, чтобы он провел концовку сезона в «Зените».

По информации СМИ, нападающий входит в сферу интересов нескольких европейских клубов. Также сообщалось, что новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич хотел бы видеть Кокорина в составе «железнодорожников».

Ранее Кокорин говорил, что хочет продолжить карьеру в «Роме», но выберет «Зенит», если получит предложение на хороших условиях.

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