Стартовал матч 23-го тура РПЛ между «Уралом» и «Рубином»

Екатеринбургский «Урал» и казанский «Рубин» начали матч 23-го тура чемпионата России по футболу.

Игра проходит на стадионе «Екатеринбург Арена», стартовый свисток прозвучал в 14:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна здесь.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). В роли его ассистентов выступают Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным судьей назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

После 22 туров РПЛ «Рубин» имеет в своем активе 23 очка и занимает 14-ю строчку турнирной таблицы. «Урал» с 25 баллами идет на десятом месте.

Матч проходить со зрителями при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.