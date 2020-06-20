Итальянский «Милан» объявил о заключении пятилетнего соглашения с атакующим защитником Джордано Бортолани (19 лет, 193 см).

19-летний Бортолани является воспитанником молодежной академии россонери. В сезоне-2018/19 он уже привлекался к матчам за основную команду.

В завершившемся сезоне итальянец набирал 14,9 очка в среднем за игру в Серии А2 в составе «Биеллы».

Ранее сообщалось, что во время возобновления сезона НБА в Орландо командам позволят сделать неограниченное число подписаний, чтобы заменить игроков, заразившихся коронавирусом или получивших серьезную травму. Команды не смогут добавить в состав игроков, не выступавших в этом сезоне. Это опытные баскетболисты и игроки, которые провели сезон за границей.