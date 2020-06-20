Руководство петербургского СКА приняло решение не заключать контракт с экс-нападающим «Автомобилиста» Найджелом Доусом.

Об этом сообщает Metaratings. По информации источника, стороны не договорились об условиях соглашения. Отмечается, Доус получал зарплату 130 миллионов рублей в «Автомобилисте», в то время как СКА был готов предложить форварду только 65-75 миллионов.

Ранее агент Доуса говорил, что форвард может вернуться в «Барыс», где он отыграл семь сезонов.

Доус в составе «Автомобилиста» набрал 50 (20+30) очков в 59 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на счету 35-летнего хоккеиста 1 (0+1) очко в пяти матчах.

Ранее в СКА перешел бывший партнер Доуса по «Барысу» Линден Вей, который провел последний сезон в ЦСКА.