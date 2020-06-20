Президент UFC Дана Уайт отреагировал на слова российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который анонсировал заявление относительно своего будущего.

«Не знаю, какое заявление о будущем хочет сделать Хабиб. Осенью у него бой с Гэтжи», – сказал Уайт, слова которого приводит MMAJunkie.

Ранее Хабиб Нурмагомедов выложил новый пост в инстаграме, в котором сказал, что хочет скоро сделать заявление о своем будущем.

Отметим, титульный бой Хабиба и Гэтжи хотят провести на номерном турнире UFC 253, предварительная дата ивента — 19 сентября 2020 года.

Предыдущую защиту титула Хабиб Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, россиянину удалось одержать победу в поединке с американцем Дастином Порье. Первая защита пояса прошла 6 октября 2018 года в бою против ирландца Конора Макгрегора.