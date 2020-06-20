Британские СМИ написали о матче «Сочи» — «Ростов»

Английское издание Daily Mail опубликовало заметку о прошедшем матче 23-го тура Тинькофф российской премьер-лиги между «Сочи» и «Ростовом».

«Несмотря на ужасный счет на табло, ростовский вратарь Попов побил рекорд по количеству спасений (15) в матче российского чемпионата, включая один пенальти!» — гласит статья Daily Mail.

Напомним, шесть футболистов основного состава «Ростова» сдали положительные тесты на коронавирус. Сочинцы отказались переносить матч. Чтобы ростовчанам не засчитали техническое поражение, против «Сочи» вышла команда 2003 года рождения, однако она уступила со счетом 1:10. У сочинцев по хет-трику оформили Александр Кокорин и Антон Заболотный.

Отметим, вратарь Денис Попов был признан лучшим футболистом данной встречи.