Канадский защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис признан лучшим новичком сезона в немецкой Бундеслиге.

В борьбе за премию 19-летний футболист опередил норвежца Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии», француза Маркуса Тюрама из менхенгладбахской «Боруссии», англичанина Джонджо Кенни из гельзенкирхенского «Шальке» и немца Исмаиля Якобса из «Кельна».

Отметим, Альфонсо Дэвис стал футболистом «Баварии» в январе 2019 года. В нынешнем сезоне канадец дебютировал в стартовом составе мюнхенцев в чемпионате. В 28 встречах он отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

Кроме того, Дэвис установил рекорд, став самым быстрым игроком в истории Бундеслиги.

Напомним, «Бавария» за четыре тура до конца оформила победу в чемпионате Германии. Событие стало возможно после победы мюнхенского клуба в игре 32-го тура Бундеслиги против «Вердера».