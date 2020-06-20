Поединок между бойцами UFC легчайшего веса Эспен Лэдд и Сары Макманн, который должен был состояться в рамках карда турнира UFC on ESPN 12, отменен.

Как стало известно, Лэдд получила травму колена, которая может потребовать хирургического вмешательства. Американка может пропустить от трех до девяти месяцев.

Напомним, турнир UFC on ESPN 12 пройдет 27 июня в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что UFC может закрыть женский полулегкий дивизион, если Аманда Нуньес объявит о завершении карьеры. Об этом заявил президент организации Дана Уайт. По его словам, UFC не будет продолжать историю полулегкого дивизиона без Аманды Нуньес. Уайт отметил, он только-только сказал менеджерам выстраивать этот дивизион и подписывать новых бойцов, как вдруг Нуньес заговорила о завершении карьеры.