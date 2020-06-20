Жириновский: Нужно отменить результат матча «Сочи» — «Ростов» и назначить переигровку

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал российское футбольное руководство, допустившее проведение матча «Сочи» — «Ростов».
По словам Жириновского, партия выражает возмущение, что руководство РПЛ и РФС не перенесло этот матч, и «Ростова» был вынужден отправить запасной состав. По мнению депутата, в итоге это был не матч, а издевательство.
Он отметил, эпидемия — это форс-мажорные обстоятельства, и нужно наказать чиновников РФС, которые не взяли под контроль проведение чемпионата. Жириновский добавил, что ответственность лежит и на руководстве города Сочи.
«Надо встать на защиту футболистов «Ростова», отменить результаты матча и назначить повторную игру, когда команда сможет выставить свой основной состав», — написал Жириновский в своем телеграм-канале.
Напомним, шесть футболистов основного состава «Ростова» сдали положительные тесты на коронавирус. Сочинцы отказались переносить матч. Чтобы ростовчанам не засчитали техническое поражение, против «Сочи» вышла команда 2003 года рождения, однако она уступила со счетом 1:10. У сочинцев по хет-трику оформили Александр Кокорин и Антон Заболотный.
Отметим, вратарь «Ростова» Денис Попов был признан лучшим футболистом данной встречи.
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