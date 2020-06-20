Жириновский: Нужно отменить результат матча «Сочи» — «Ростов» и назначить переигровку

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал российское футбольное руководство, допустившее проведение матча «Сочи» — «Ростов».

По словам Жириновского, партия выражает возмущение, что руководство РПЛ и РФС не перенесло этот матч, и «Ростова» был вынужден отправить запасной состав. По мнению депутата, в итоге это был не матч, а издевательство.

Он отметил, эпидемия — это форс-мажорные обстоятельства, и нужно наказать чиновников РФС, которые не взяли под контроль проведение чемпионата. Жириновский добавил, что ответственность лежит и на руководстве города Сочи.

«Надо встать на защиту футболистов «Ростова», отменить результаты матча и назначить повторную игру, когда команда сможет выставить свой основной состав», — написал Жириновский в своем телеграм-канале.