В игре 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» на своем поле встречался с казанским «Рубином». Матч проходил на арене «Екатеринбург Арена» и закончился волевой победой команды Леонида Слуцкого со счётом 2:1.

На седьмой минуте встречи точный удар удался хавбеку «Урала» Михал Кухарчик. На 39-й минуте сравнял результат полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Во втором тайме, на 56-й минуте, полузащитник бывший игрок «Спартака» Солтмурад Бакаев вывел гостей вперёд в счёте, отличившись после передачи Кварацхелии. На 71-й минуте главный судься Василий Казарцев удалил полузащитника «Рубина» Вячеслава Подберёзкина.

Одержав победу, «Рубин» набрал 26 очков и поднялся на одиннадцатое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» с 25 очками располагается на двенадцатом месте.