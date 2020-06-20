Воспитанник петербургского футбола, скаут Денис Машкарин предположил, что выступающий за «Зенит» воспитанник ЦСКА Вячеслав Караваев вполне мог бы усилить армейский клуб.

Машкарин выразил пожелание, чтобы лучшие воспитанники ЦСКА играли за московский клуб, однако у каждого футболиста своя судьба.

«В ЦСКА он в свое время в основной состав не пробился, а после нескольких лет в Европе выиграл конкуренцию в «Зените» у Смольникова. Конечно, такой футболист пригодился бы сейчас и нашему клубу», — приводит слова Машкарина «Матч ТВ».

Напомним, что Караваев перебрался в «Зенит» из голландского «Витесса» в сентябре прошлого года. В текущем сезоне 25-летний защитник сыграл в РПЛ 13 матчей, забил один мяч и отдал три голевых паса.