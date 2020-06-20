Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выложил в инстаграме философскую мудрость.

«Выбираешь для себя подходящий уровень воспитанности, благодетельности, дисциплины, духовности, религиозности, физических и интеллектуальных нагрузок и четко движешься вперед шаг за шагом, день за днём. Не снижая планку из-за лени и неорганизованности, а стабильно закрепляя взятый уровень на протяжении долгих лет, после же повышая его, аккуратно и без эмоций, без фанатизма», — написал Нурмагомедов у себя в инстаграме, отметив, что это не его слова.

Ранее стало известно, Нурмагомедов, скорее всего, вернётся в октагон в сентябре. Его соперником должен быть временный чемпион лиги в лёгком весе Джастин Гэтжи. Их бой должен состояться в Абу-Даби.

В активе Хабиба 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.