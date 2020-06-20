Мужская и женская теннисные ассоциации, ATP и WTA, до конца года уменьшат призовой фонд на проводящихся под их эгидой соревнованиях. Об этом сообщил американский журналист Кристофер Клэри.

Женская ассоциация уменьшит призовые на турнирах серии International на 18%, а на самых престижных турнирах, входящих в категории Premier Mandatory, — на 32%. Снижение призового фонда на турнирах категории Premier и Premier 5 будет больше 18% и меньше 32%.

В ATP не сообщили точные цифры, обозначив лишь намерение снизить призовой фонд турниров ATP 250 и ATP 500. Призовые увеличат, если болельщикам разрешат присутствовать на играх.