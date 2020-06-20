Форвард «Спартака» Александр Соболев отличился в игре 23-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». «Спартак» выиграл первый тайм у «Арсенала» со счетом 1:0.

На 45-й минуте матча Соболев забил гол после передачи Зелимхана Бакаева. Это его первый гол после перехода из стана «Крыльев Советов». Всего у Соболева одиннадцать забитых мячей — форвард один из лучших бомбардиров РПЛ.

Напомним, что «Спартак» и «Арсенал» проводят первый матч после возобновления чемпионата России. Обе команды соседствуют в турнирной таблице, имея по 28 очков.