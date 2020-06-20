Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий выразил отношение к событиям около матча «Сочи» с «Ростовом» (10:1). Напомним, за ростовчан играли футболисты моложе 20 лет.

Слуцкий отметил, что думал на эту тему очень серьёзно. По словам тренера, цена каждого очка невероятно высока, а каждое очко достается неимоверным трудом. Но по мнению Слуцкого, изначально в спорте заложены иные принципы, нежели получение очков.

«Наверное, легко говорить со стороны. Не знаю, как бы поступил в такой ситуации, искушение всегда велико. Но были нарушены принципы фэйр-плей. Регламент мог быть не нарушен, но не всё определятся регламентирующими документами», – приводит слова Слуцкого «Бизнес Online».

Напомним, что в составе «Ростова» шесть человек заразились коронавирусом.