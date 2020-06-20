Главный тренеры «Зенита» и ЦСКА Сергей Семак и Виктор Гончаренко определились со стартовыми составами команды на матче 23-го тура чемпионата России.

Семак выставил стандартный состав, за исключением одной позиции — Далер Кузяев выйдет с первых минут. В остальном состав неизменен в сравнении с обычным выбором Семака в матчах чемпионата России. Лунев в воротах, справа в защите Караваев, слева — Дуглас Сантос. Пара центральных защитников Ракицкий-Иванович. Пара центральный полузащитников Оздоев и Барриос. Справа в атаке Малком, слева Кузяев. В центре нападения — Азмун и Дзюба.

В составе ЦСКА Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Карпов, Набабкин, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон и Чалов.

Матч 23-го тура российской Премьер-лиги, в котором ЦСКА примет «Зенит» стартует в 19.00 по московскому времени.