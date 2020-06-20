Наставник«Ростова» Валерий Карпин выразил отношение к поражению от «Сочи» (1:10) в игре 23-го тура РПЛ.

По словам Карпина, ребята сделали все, что могли, но на поле был даже не дубль «Ростова», а ребята из академии, собравшиеся за день до матча. В этой связи эмоции Карпина разные — от кома в горле до слез на глазах.

Карпин усомнился — в чем конкретно виноват «Ростов» и какой пункт регламента он нарушил?

«Наши мальчишки — молодцы, их нужно поблагодарить. Также спасибо болельщикам, которые оказали вчера самую теплую поддержку. РПЛ поздравляю с принятием решения, благодаря которому лиге удалось сохранить спортивный принцип», — приводит слова Карпина Sport 24.

Напомним, в этой игре е за «Ростов» играли юноши 2001–2004 годов рождения, в связи с тем, что основной состав ушел на карантин после обнаружения у шести игроков коронавируса.