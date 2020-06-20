В матче 23-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» нанес поражение тульскому «Арсеналу» со счетом 3:2. Игра проходила в Туле на стадионе «Арсенал».

В первом тайме отличился Александр Соболев, забивший свой дебютный мяч за «Спартак» на 44-й минуте. Во втором тайме красно-белые произвели еще два мяча. Сначала после навеса Айртона кивком головы забил защитник Николай Рассказов, а затем «Спартаку» удалась шикарная контратака, в ходе которого топовый скилл показал Джордан Ларссон, ассистировавший Понсе.

Под занавес встречи «Арсеналу» удалось избежать крупного поражения. Снавала головой забил нападающий Евгений Луценко, а на 96-й минуте был назначен пенальти за фол Ещенко на Григалаве, отличился арендованный у «Зенита» Даниил Лесовой, который добил мяч в пустые ворота после нереализованного одиннадцатиметрового.