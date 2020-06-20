Дортмундская «Боруссия» взяла вверх над «РБ Лейпцигом» и обеспечила себе серебро Бундеслиги в сезоне-2019/20. Встреча предпоследнего тура чемпионата Германии прошла в Лейпциге и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет в матче открыл норвежец Эрлинг Холанд, забивший после паса американца Джованни Рейны на тридцатой минуте всипечи. В компенсированное время Холанд оформил дубль, удвоив преимущество.

«Боруссия» с 69 очками оказалась недосягаемой до идущего третьим «РБ Лейпциг» (63), гарантировав серебряные медали по итогам сезона. Чемпионом досрочно стала мюнхенская «Бавария».