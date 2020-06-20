Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный выложил в инстаграме видео, где он, исполняя сальто назад, спортсмен перелетает через присевшую завязать шнурки девушку. В роли девушки — жена Нагорного, которая является чемпионкой мира по спортивной гимнастике 2015 года в упражнении на брусьях. Это Дарья Спиридонова.

Напомним, члены сборной России по спортивной гимнастике приступили к тренировкам 25 мая на федеральной базе «Озеро Круглое». До этого в течение двух месяцев спортсмены были на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, поддерживая форму в домашних условиях.

Нагорный является действующим чемпионом мира и Европы в личном многоборье, выиграв оба турнира в прошлом году.