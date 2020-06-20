Завершился первый тайм матча 23-го тура чемпионата России РПЛ, в котором «Зенит» в Москве играет с ЦСКА. После половины встречи «Зенит» обыгрывает армейцев с крупным счетом (3:0).

Петербуржцы забили уже на второй минуте — Караваев навесил после удачно разыгранного углового, после чего Иванович кивком головы открыл счет. Через несколько минут «Зенит» забил второй гол. Красиво разыгранную комбинацию завершил бразилец Малком. Он же стал автором третьего гола — после затяжного рывка Артема Дзюбы мяч отскочил к атакующему полузащитнику, после чего тот поразил ворота ЦСКА в третий раз.

Напомним, команды проводят первый матч после возобновления чемпионата России после паузы из-за пандемии коронавируса.