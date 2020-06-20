Российский лыжник, обладатель Кубка мира по лыжным гонкам в общем зачёте Александр Большунов показал, как восстанавливается после сложной работы в летнее время. Большунов сходил в баню, где его сопровождала овчарка по кличке Фалун.

«Немного банной атмосферы. После сложных тренировок мне помогает банька. Я как будто обнуляюсь. Для меня баня — это не про просто помыться, а именно физическое восстановление мышц, отдых душой и телом. Частенько с Фалуном устраиваем соревнования, кто дольше просидит в парилке. Пока ничья!» — сделал пост Большунов в инстаграме.

Напомним, Большунов является четырёхкратным призёром Олимпийских игр 2018 года, а четырёхкратным серебряным призёром чемпионата мира 2019 года. Российский лыжник — победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» прошлого сезона.