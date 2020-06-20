Российский теннисист Андрей Рублёв победил в первой игре после перерыва из-за пандемии коронавируса. На выставочном турнире Adria Tour в Задаре (Хорватия) Рублёв переиграл хозяина корта Марио Чилича со счётом 4:3 (7:5), 2:4, 4:1.

Матч продолжался один час 24 минуты. За это время Рублёв четыре раза подал навылет, сделал две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Чилич выполнил четыре эйса, четыре раза сделал двойну и реализовал два брейка.

В той же подгруппе серб Данило Петрович переиграл немца Александра Зверева – 4:3, 4:3. В следующем матче Рублев сыграет с Петровичем.