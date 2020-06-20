В Москве завершился матч 23-го тура РПЛ, в котором «Зенит» встречался с ЦСКА. Встреча завершилась крупной победой «Зенита» со счетом 4:0.

Результат был обеспечен уже в первом тайме. На второй минуте после домашней заготовки при розыгрыше углового отличился Бранислав Иванович. Затем после красивой комбинации отличился Малком. Бразилец же забил третий мяч, завершив красивый индивидуальный прорыв Артема Дзюбы.

Во втором тайме в концовке встречи ЦСКА остался в меньшинстве — за фол последней надежды был удален защитник Вадим Карпов. На 93-й минуте за руку защитника Дивеева был назначен пенальти, который реализовал Себастьян Дриусси.

Таким образом, «Зенит» выиграл первый матч после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.