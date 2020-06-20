Лучшим игроком встречи 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» был признан защитник петербургского клуба Бранислав Иванович. В активе сербского футболиста забитый мяч головой на второй минуте.

Сам Иванович в интервью после матча выразил благодарность партнерам и болельщикам — те 10%, которые есть на стадионе — добавляют эмоций игрокам.

Напомним, «Зенит» разгромил в гостях со счетом 4:0. В первом тайме также дубль оформил Малком, а в конце встречи Дриусси реализовал пенальти.

«Зенит» укрепился на первой строчке РПЛ, опережая идущий вторым «Локомотив» на 12 очков. ЦСКА проиграл в седьмой раз в сезоне и идет на пятом месте.