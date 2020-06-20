Наставник «Зенита» Сергей Семак подвел итог встречи с ЦСКА (4:0) в игре 23-го тура РПЛ. Первые два мяча «Зенит» забил в первые девять минут игры.

По словам Семака, на быстрый гол ставку не делали, но забитые мячи добавляют уверенности.

«Результаты бывают неожиданными. Мы ждали, что ЦСКА будет играть активно. Быстрые мячи влияют на ход матча. Сопернику надо открываться, у нас появились возможности для контратак», — отметил Семак после игры.

Также Семак прокомментировал выход в стартовом составе Далера Кузяева, объяснив это тем, что тот хорошо смотрелся на тренировках, а сегодня сыграл здорово. «Он набрал хорошую форму и заслуженно появился в стартовом составе», — сказал Семак.