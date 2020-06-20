Наставнику ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после крупного поражения от «Зенита» в домашней игре 23-го тура РПЛ. Гончаренко не принимал участие в обязательном общении с прессой после матча. Перед журналистами предстал ассистент Сергей Овчинников, который сообщил, что у тренера поднялось давление после поражения 0:4.

«Виктор Михайлович плохо себя почувствовал. Давайте не мучать человека», — отметил Овчинников в эфире «Матч ТВ».

По словам тренера, для ЦСКА ничего хорошего в этом матче не было, у «Зенита» все получилось. «Сложилось так, сложилось», — вздохнул Овчинников.

Напомним, голы в составе «Зенита» забивали Иванович, дважды Малком и Дриусси, реализовавший пенальти.