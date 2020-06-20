Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал фамилии игроков, тест которых на коронавирус дал положительный результат. Уверен Селюк только в одном — полузащитнике Шарле Каборе.

«У Каборе положительный тест на коронавирус, но ещё будут проверочные тесты. Но на этот момент, как я уже сказал, тест положительный. Как я понимаю, не только у него, но и у Клинтона Н’Жье. Но уверен и в курсе только за Шарля», — цитирует Селюя «Чемпионат».

По словам Селюка, если у обоих выявили коронавирус, то их нужно изолировать, а остальный игроки могут играть без каких-либо проблем. Селюк уверен, что неправильно переносить встречи из-за одного-двух человек.

Напомним, что «Динамо» возобновляет чемпионат игрой против «Краснодара».