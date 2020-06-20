Федерация биатлона Московской области (ФБМО) принала решение, что трехкратный чемпион мира и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Виктор Майгуров будет выдвинут в качестве кандидата на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).

Кроме того, стало известно, что кандидатом в состав членов Правления СБР от Подмосковья выдвинут Алексей Нуждов, а делегатом на конференцию оказалась Татьяна Аникеева. Очетно-выборная конференция СБР пройдет 11 июля в Химках.

Напомним, на прошлых выборах главы СБР Майгуров проиграл Владимиру Драчеву, который 11 июля может быть отправлен в отставку.