Наставник «Зенита» Сергей Семак оценил игру Малкома в игре 23-го тура РПЛ против ЦСКА (4:0). Бразилец оформил в этой игре дубль, который стал первым для него в составе петербургской команды.

По словам Семака, Малком сыграл на 100 процентов своих возможностей на сегодня, однако никто не готов на 100 от своего лучшего состояния.

«Он действовал полезно. Были моменты, где можно лучше распорядиться мячом, но игровой тонус не идеален. Мы не говорим о результате, мы говорим о качестве игры», — сказал Семак.

Про Азмуна Семак сказал, что у того было прекрасное движение — много опасных атак, которые могли завершиться более логичным действием. Семак констатировал ошибки, отметив, что команда будет работать над этими моментами.