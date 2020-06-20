Московское «Динамо» осталось в столице, не полетев на игру 23-го тура РПЛ с «Краснодаром». Причина — выявленный коронавирус игроков клуба.

Положительный тест определен, как минимум, у двух игроков. Как отмечает издание Metaratings.ru, это форвард Клинтон Н’Жи и полузащитник Шарль Каборе. Позже футбольный агент подтвердил наличие положительного теста у Каборе. Также подозрение было у Николая Комличенко и Себастьяна Шимански.

Как отмечает СМИ, все игроки «Динамо» заперлись у себя на базе.