Хавбек«Зенита» Далер Кузяев прокомментировал победу над ЦСКА (4:0) в игре 23-го тура РПЛ. Полузащитник неожиданно появился на поле с первых минут.

По словам Кузяева, он понимал, что сыграет в стартовом составе, который всю неделю наигрывался на тренировках «Зенита».

«Я понимал, что выйду. Рад вдвойне, что выиграли. В течение игры набирал, во втором тайме чувствовал себя более раскрепощено», — цитирует Кузяева Матч ТВ.

Отметим, что нынешняя победа стала самой крупной для «Зенита» над ЦСКА в гостевой встрече в российской истории.