Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментирвоал выдвижение Виктора Майгурова в качестве кандидата в президенты Союза биатлонистов России (СБР).

Губурниев отметил, что скоро биатлонисты все закончатся и СБР придется баллотироваться ему.

Выборы я выиграю легко, стану президентом СБР, как комментатор буду активно критиковать самого себя. И в гости в программу «Биатлон с ДГ» приду. К Занину или Трифанову. Ух, и зададут они мне жару!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Напомним, Майгуров был официально выдвинут Федерацией биатлона Московской области (ФБМО). На ближайшей отчётно-выборной конференция СБР 11 июля в Химках будет названо имя наставника.