«Зенит» с крупным счетом обыграл ЦСКА. В «Динамо» игроки сдали положительный тест на коронавирус. Эти и другие новости субботы на Nevasport.

«Зенит» разгромил ЦСКА в Москве

Встреча завершилась крупной победой «Зенита» со счетом 4:0. Результат был обеспечен уже в первом тайме. На второй минуте после домашней заготовки при розыгрыше углового отличился Бранислав Иванович. Затем после красивой комбинации отличился Малком. Бразилец же забил третий мяч, завершив красивый индивидуальный прорыв Артема Дзюбы. На 93-й минуте за руку защитника Дивеева был назначен пенальти, который реализовал Себастьян Дриусси.

Матч «Краснодар»-«Динамо» под вопросом

Как сообщают СМИ, московское «Динамо» осталось в столице, не полетев на игру 23-го тура РПЛ с «Краснодаром». Причина — выявленный коронавирус игроков клуба. Положительный тест определен, как минимум, у двух футболистов. Это форвард Клинтон Н’Жи и полузащитник Шарль Каборе. Позже футбольный агент подтвердил наличие положительного теста у Каборе.

«Спартак» переиграл «Арсенал» в Туле

В матче 23-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» нанес поражение тульскому «Арсеналу» со счетом 3:2. Игра проходила в Туле на стадионе «Арсенал». У «Спартака» забивали Соболев, Рассказов и Понсе. У «Арсенала» — Луценко и Лесовой.

Рублев выиграл первый матч после пандемии коронавируса

Российский теннисист Андрей Рублёв победил в первой игре после перерыва из-за пандемии коронавируса. На выставочном турнире Adria Tour в Задаре (Хорватия) Рублёв переиграл хозяина корта Марио Чилича со счётом 4:3 (7:5), 2:4, 4:1. В следующем матче Рублев сыграет с Данило Петровичем.

Майгурова выдвинули на пост президента СБР

Федерация биатлона Московской области (ФБМО) принала решение, что трехкратный чемпион мира и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Виктор Майгуров будет выдвинут в качестве кандидата на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).