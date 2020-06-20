Встреча 23-го тура российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Динамо», вероятно, будет перенесена. «Краснодар» согласен провести встречу 19 июля. Если в РПЛ будут против, «Динамо» отправит играть молодежный состав.

Ранее у нескольких футболистов «Динамо» был диагностирован коронавирус. Футбольный агент Дмитрий Селюк инфекцию выявили у полузащитника Шарля Каборе, а также у форварда Клинтона Н’Жи.

Игра «Краснодар» — «Динамо» должна была состояться 21 июня и начаться в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что для переноса игры должно быть согласие двух клубов. Ранее «Сочи» отказался переносить матч с «Сочи» на 19 июля, после чего «Ростов» привез в Сочи молодежный состав.