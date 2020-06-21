Россиянин Александр Волков проиграл американцу Кертису Блейдсу в основном бое турнира UFC Вегас 3, проходившем в Лос-Анджелесе (США). Бой завершился судейским решением в пользу 29-летнего американца — 48-46, 48-47, 49-46.

Поединок проходил при явном преимуществе Блейдса, который, удачно переводил бой в партер. Россиянин, тем не менее, напирал на количество точных ударов, у него их было больше — 127-116. Блейдс опередил Волкова по количеству тейкдаунов – 14 удачных попыток из 25 против одной из двух у 31-летнего россиянина.

Блейдс одержал 14-ю победу в карьере и четвертую подряд подряд. У Волкова стало восемь поражений в ММА при 31 победе.