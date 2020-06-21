Розыгрыш Кубка Стэнли этого сезона в НХЛ стартует 30 июля. Эту информацию у себя твиттере обнародовал журналист New York Post Лэрри Брукс.

Как отметил источник, на собрании генеральных менеджеров НХЛ также стало известно, что тренировочный лагерь начнется 10 июля и продлится две недели. А 23 или 24 июля команды прибудут в назначенные города и затем проведут по одной товарищеской игре.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был приостановленв марте из-за пандемии коронавируса. Его решили не доигрывать. Сезон возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли — в нем будут участвовать 24 клуба вместо обычных шестнадцати.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Сент Луис».