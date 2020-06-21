Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагирвоал возобновление РПЛ и новые вводные о заразившихся игроках московского«Динамо».

Губерниев отметил, что начали хорошо и бодро, предложив сыграть в настольный футбол.

«Ребята, может закончим пока с футболом? Побережём жизни и здоровье людей?» — также написал Губерниев у себя телеграм-канале.

Напомним, возобновление РПЛ состоялось 19 июня. Уже сыграно пять матчей 23-го тура. Встреча «Краснодар» — «Динамо», вероятно, будет перенесена из-за коронавируса игроков Шарля Каборе и Клинтона Н’жи.