Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию, при которой игроки «Ростова» отправили в Сочи молодежный состав.

По словам Семака, для него важно, чтобы в регламенте было прописано понятие контактных лиц. Тренер предлагает пойти по пути стан, четко обозначивших — если игрок заболел, то он не играет, а остальные — играют. В этом случае было бы ясно и понятно. А иначе, по словам Семака, мы можем потерять множество матче и смотреть на то, как играют юноши.

«Конечно, рад, что у них есть возможность, но это не красит наш чемпионат, это не совсем спортивное возобновление чемпионата», — приводит слова Семака «Матч ТВ.

Семак посетовал на то, что пока не может понять и разобраться с этим вопросом.

Напомним, «Сочи» обыграл юношей «Ростова» со счетом 10:1.